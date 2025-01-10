​В Казахстане модернизируют 9 автопунктов пропуска на границах с тремя странами

Их пропускная способность должна увеличиться в 6 раз
В Казахстане модернизируют 9 автопунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Их пропускная способность должна увеличиться в 6 раз — со 170 до 960 транспортных средств, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Еще по теме:
- В Астане построят транспортно-логистический центр для увеличения транзита российских грузов через Казахстан
- Логистический центр Wildberries в Алматы откроют в 2025 году
- Торгово-логистический комплекс построят Казахстан и Кыргызстан на границе
- К 2027 году пропускную способность Транскаспийского маршрута увеличат до 10 млн. тонн в год
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые