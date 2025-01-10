​В Казахстане модернизируют 9 автопунктов пропуска на границах с тремя странами

В Казахстане модернизируют 9 автопунктов пропуска на границах с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Их пропускная способность должна увеличиться в 6 раз — со 170 до 960 транспортных средств, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Модернизация также должна сократить время прохождения границы до 30 минут. Работы планируется завершить в 2025 году.

На всех 10 автомобильных пограничных пунктах по внешней границе Евразийского экономического союза внедрена автоматизированная система электронной очереди, которой можно воспользоваться на платформе «Qoldau.kz» или в мобильном приложении «CargoRuqsat».