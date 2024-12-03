Два многоуровневых паркинга построят в микрорайонах Самал в Алматы

Коммунальное предприятие «Алматы паркинг» не знает, сколько в Алматы заброшенных зданий, где можно построить многоуровневые паркинги, как планировал аким города. Однако три такие парковки будут построены в других местах, сообщил заместитель директора предприятия Талант Тайнов в ответе на запрос «Власти».

«Предприятием ведется анализ земельных участков, которые могут быть потенциально использованы для строительства многоуровневых паркингов. Также ведутся переговоры с владельцами частных земельных участков по вопросу строительства многоуровневых паркингов по городу Алматы», - сообщается в ответе.

Для строительства многоуровневых паркингов выделяются земли, находящиеся на балансе города, отдельные земельные участки для этих целей не выкупались, средства на это не выделялись. При этом «Алматы паркинг», аким Медеуского района и управление городской мобильности выбрали земельные участки в микрорайонах Самал-1 и Самал-2, где, с целью «оптимизации использования ограниченного городского пространства, улучшения транспортной инфраструктуры и решения проблем дефицита парковочных мест», будут построены многоуровневые паркинги.

«Данные земельные участки были переданы для разработки проектно-сметной документации на строительство многоуровневых механизированных паркингов. Согласно рабочему проекту, на месте парковок 32 транспортных средств, для разгрузки дворовых территорий, планируется организовать механизированную парковку для 84 транспортных средств, что увеличит количество парковочных мест в 2,5 раза», - сообщил Тайнов.

Также управление строительства города завершает разработку ПСД по строительству многоуровневого паркинга в микрорайоне Коктем-3.

«Данный паркинг станет первым коммунальным капитальным паркингом вместимостью 207 транспортных средств», - добавил замдиректора «Алматы паркинг».

На 2025 год дополнительно земельные участки для строительства многоуровневых парковок не выделялись.

В конце сентября 2023 года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района рассказал о планах по развитию многоуровневых паркингов. Он сообщил, что для удобства жителей города такие паркинги будут строить на месте заброшенных объектов. При этом аким говорил, что при формировании бюджета на 2024 год дал поручение посмотреть все места, «где возможно выкупить или завершить строительство, чтобы превратить их в многоуровневые паркинги для удобства жителей».

Тогда же на встрече житель района поинтересовался у акима, будет ли решен вопрос с паркингом в микрорайоне Самал-2 по ул. Снегина, который более 15 лет находится в заброшенном состоянии. На что Досаев сообщил, что даст соответствующее поручение.

В «Алматы паркинг» в ответе на запрос сообщили, что постановлением акимата города земельный участок передан на баланс предприятия, чтобы там сделать парковку.

Досаев еще в начале 2023 года обещал, что первую многоуровневую парковку построят в Алматы в микрорайоне Коктем-3.