В Алматы планируют строить многоуровневые паркинги на местах заброшенных объектов

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района рассказал о планах по развитию многоуровневых паркингов. Он сообщил, что для удобства жителей города такие паркинги будут строить на месте заброшенных объектов.

На встрече житель района поинтересовался у акима, будет ли решен вопрос с заброшенным паркингом в микрорайоне Самал-2 по ул. Снегина, который на протяжении более 15 лет находится в заброшенном состоянии, «там нашли себе прибежище разного рода асоциальные элементы, бродячие собаки». На что Досаев сообщил, что даст соответствующее поручение. Но в целом акимат планирует строить паркинги на месте заброшенных объектов.

«У нас остался единственный путь, по которому мы собираемся пойти сегодня. Как вы помните, я дал поручение по развитию многоуровневых паркингов в городе. Вопрос связан с выкупом и ценой объекта. В текущем году у нас не будет финансовых возможностей, но при формировании бюджета на 2024 год я дал соответствующее поручение посмотреть все места, где возможно выкупить или завершить строительство, чтобы превратить их в многоуровневые паркинги для удобства жителей», - сказал Досаев.

Что касается заброшенного паркинга, то будет рассмотрена возможность реконструкции этого объекта, чтобы сделать там нормальный паркинг.

«Нам нужно оценить, сможем ли мы доделать либо нам придется все сносить», - пояснил он.

В начале этого года глава города обещал, что первую многоярусную парковку построят в Алматы уже в этом году в микрорайоне Коктем-3. Позднее, в июне, Досаев сообщал, что в следующем году в Алматы запустят первый многоуровневый коммунальный паркинг возле Национального банка.