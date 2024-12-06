Строительство водозабора «Аксай» в Алматы завершится в 2025 году

Он обеспечит водоснабжением 100 тыс. жителей Наурызбайского района
В 2025 году завершится строительство водозабора «Аксай», который обеспечит водоснабжением 100 тыс. жителей Наурызбайского района, сообщил аким города Ерболат Досаев на внеочередной сессии маслихата по утверждению бюджета города на 2025 год.
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