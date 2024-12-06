Строительство водозабора «Аксай» в Алматы завершится в 2025 году

В 2025 году завершится строительство водозабора «Аксай», который обеспечит водоснабжением 100 тыс. жителей Наурызбайского района, сообщил аким города Ерболат Досаев на внеочередной сессии маслихата по утверждению бюджета города на 2025 год.

«Для этого в бюджете предусмотрено 5,6 млрд тенге», - уточнил он.

Досаев также добавил, что в ноябре получено положительное заключение экспертизы по водозабору «Ерменсай», его сстроительство начнется в 2025 году, на это предусмотрено 10,4 млрд тенге.

Вместе с тем в следующем году власти обещают построить 260 км новых сетей, модернизировать 87 км существующих сетей водоснабжения и водоотведения, реконструировать 123 км сетей электроснабжения и 39 км сетей теплоснабжения.

«Это позволит обеспечить порядка 400 тыс. жителей города качественной инженерной инфраструктурой. На эти цели в бюджете 2025 года предусмотрено 55,4 млрд тенге», - сообщил глава города.