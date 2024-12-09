Дядя убитого подростка Шерзата Полата найден мертвым на окраине Талгара

«В близи города Талгара было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата П., трагически погибшего 4 октября текущего года», - говорится в сообщении.

В полиции также заявили, что «на данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено» и что семья погибшего Ш. Полата все время находилась под охраной полицейских, но каких-либо угроз им не поступало.

«Из пояснений сотрудников, осуществляющих охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 часов и уехал на личном автотранспорте», - указывается в сообщении.

Следственные действия продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, Шерзат Полат был убит в ночь на 4 октября возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан.

Первый вице-министр МВД Бауыржан Аленов говорил, что по заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по «угрозе». Всего, по данным МВД, задержаны по делу об убийстве 11 подозреваемых.

После резонансного убийства подростка были освобождены от занимаемых должностей аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров, прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов, первый заместитель начальника полиции Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и начальники нескольких управлений департамента полиции Алматинской области.