Консорциум «Кселл» и «Мобайл Телеком Сервис» выиграл второй аукцион на радиочастоты для 5G

Консорциум АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис» выиграл второй аукцион на радиочастоты для 5G, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Telegram.

«Завершились торги на аукционе на радиочастоты для 5G по лоту №2. Начальная сумма торгов составляла 1,761 млрд тенге. Уже в 10:00 поступило наибольшее стартовое предложение – 20 млрд тенге. За 4 с лишним часа сумма выросла до рекордных 93,399 млрд тенге, на чем и завершились торги. Победителем аукциона стал консорциум в лице АО “Кселл” и ТОО “Мобайл Телеком Сервис”», - сообщил министр.

Он отметил, что победитель станет владельцем 100 МГЦ в диапазоне 3700-3800 МГЦ после оформления соответствующих разрешительных документов.

Всего по итогам аукциона двух лотов сумма, направленная в республиканский бюджет, составит 156 млрд тенге.

«Как раз эти средства помогут нам в реализации нового национального проекта “Доступный Интернет”. Напомню, что проект предусматривает обеспечение порядка 3 000 скл оптоволоконными линиями связи, прокладку оптики вдоль республиканских и областных дорог, строительство АМС и подвод электроэнергии к удаленным и труднодоступным сёлам и т.д.», - сообщил Мусин.

Накануне по итогам аукциона радиочастот 3600-3700 МГц для пятого поколения мобильной связи победителем определен консорциум ТОО «Мобайл Телеком Сервис» и АО «Кселл», заплатив за это почти 62,67 млрд тенге. Консорциум будет внедрять и заниматься развитием 5G в городах республиканского значения и областных центрах.