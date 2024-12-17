Внеочередные выборы в Германии пройдут 23 февраля
Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца
ФОТО REUTERS

Большинство депутатов Бундестага поддержали вотум недоверия правительству Олафа Шольца, после того, как он сам поставил этот вопрос перед парламентом, сообщает Русская служба ВВС.

Теперь президент страны должен в течение 21 дня принять решение о роспуске парламента, а 23 февраля 2025 года в Германии пройдут новые выборы.

Опросы показывают, что коалицию христианских партий ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, который обещает увеличить военные расходы, закрыть границу для нелегалов и возможно поставить Украине ракеты Taurus, поддерживают чуть более 30% избирателей. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии»: за нее готовы проголосовать около 20% избирателей. Социал-демократы, согласно опросам, могут получить около 17% голосов, а «зеленые» – 11%.

Коалиция Шольца распалась в начале ноября после того, как канцлер Германии уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии. Вслед за ним подали в отставку двое из трех его коллег, что фактически привело к развалу правящей коалиции. В кабмине остались социал-демократы и «зеленые», поэтому отсутствие поддержки большинства в парламенте затрудняло его работу.

К развалу коалиции привели два принципиально разных видения того, какими мерами необходимо стимулировать слабеющую экономику Германии. Левоцентристские социал-демократы Шольца и «зеленые» хотят модернизировать инфраструктуру, финансировать переход на экологическую энергетику, а также помогать промышленности и Украине, используя заемные средства. Но либеральная Свободная демократическая партия Германии Кристиана Линднера выступает категорически против новых заимствований, призывая вместо этого снизить налоги, сократить социальные расходы и отсрочить переход к углеродной нейтральности.

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