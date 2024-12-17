Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Олафа Шольца

Большинство депутатов Бундестага поддержали вотум недоверия правительству Олафа Шольца, после того, как он сам поставил этот вопрос перед парламентом, сообщает Русская служба ВВС .

Теперь президент страны должен в течение 21 дня принять решение о роспуске парламента, а 23 февраля 2025 года в Германии пройдут новые выборы.

Опросы показывают, что коалицию христианских партий ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, который обещает увеличить военные расходы, закрыть границу для нелегалов и возможно поставить Украине ракеты Taurus, поддерживают чуть более 30% избирателей. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии»: за нее готовы проголосовать около 20% избирателей. Социал-демократы, согласно опросам, могут получить около 17% голосов, а «зеленые» – 11%.

Коалиция Шольца распалась в начале ноября после того, как канцлер Германии уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии. Вслед за ним подали в отставку двое из трех его коллег, что фактически привело к развалу правящей коалиции. В кабмине остались социал-демократы и «зеленые», поэтому отсутствие поддержки большинства в парламенте затрудняло его работу.

К развалу коалиции привели два принципиально разных видения того, какими мерами необходимо стимулировать слабеющую экономику Германии. Левоцентристские социал-демократы Шольца и «зеленые» хотят модернизировать инфраструктуру, финансировать переход на экологическую энергетику, а также помогать промышленности и Украине, используя заемные средства. Но либеральная Свободная демократическая партия Германии Кристиана Линднера выступает категорически против новых заимствований, призывая вместо этого снизить налоги, сократить социальные расходы и отсрочить переход к углеродной нейтральности.