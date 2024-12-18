Более 100 тыс. человек были подвергнуты пыткам и убиты с 2013 года в Сирии

По оценкам международного прокурора по военным преступлениям и бывшего посла США по особым поручениям в деле о военных преступлениях Стивена Раппа, с 2013 года в Сирии были подвергнуты пыткам и убиты более 100 тыс. человек. Как сообщает Reuters , доказательства, полученные при обнаружении мест массовых захоронений, выявили государственную «машину смерти» при свергнутом лидере Башаре Асаде.

Стивен Рапп посетил два массовых захоронения – в городах Кутайфа и Наджха недалеко от Дамаска.

«У нас определенно более 100 тыс. человек, которые были замучены до смерти. У меня нет особых сомнений относительно таких цифр, учитывая то, что мы видели в этих массовых захоронениях», - сказал он агентству Reuters.

Ранее Рапп возглавлял судебные преследования по военным преступлениям в Руанде и Сьерра-Леоне, сейчас он сотрудничает с сирийским гражданским обществом с целью документирования доказательств военных преступлений и помогает готовиться к возможным судебным процессам.

По его словам, в этой «системе убийств» работали тысячи людей: от тайной полиции, которая похищала людей с улиц и из домов, от тюремщиков и следователей, которые морили людей голодом и пытали до смерти, до водителей грузовиков и бульдозеров, которые прятали тела убитых.

«Речь идет о системе государственного террора, которая стала машиной смерти», - сказал Рапп.

По оценкам, с 2011 года, когда подавление Асадом протестов против него переросло в полномасштабную войну, погибли сотни тысяч сирийцев.

Глава базирующейся в США сирийской правозащитной организации «Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям» Муаз Мустафа, который также посетил Кутайфу, подсчитал, что только там было захоронено не менее 100 тыс. тел.

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам в Гааге заявила, что получила данные, указывающие на то, что в Сирии может быть до 66 мест массовых захоронений. Более 157 тыс. человек объявлены пропавшими без вести. Комиссия призвала обеспечить защиту мест захоронений, чтобы сохранить доказательства для возможных судебных разбирательств.

Спутниковые снимки, проанализированные агентством Reuters, показали, что масштабные раскопки в Кутайфе начались в период с 2012 по 2014 год и продолжались до 2022 года. На многочисленных спутниковых снимках видны экскаватор и большие траншеи на месте, а также три или четыре больших грузовика.

И Асад, и его отец Хафе давно обвиняются правозащитными организациями и правительствами в казнях, включая массовые казни в пенитенциарной системе страны и применение химического оружия против сирийского народа.

Подробности о массовых захоронениях в Сирии впервые появились во время слушаний в немецком суде и показаний в Конгрессе США в 2021 и 2023 годах. Мужчина, названный только как «могильщик», неоднократно давал показания в качестве свидетеля о своей работе на объектах Наджха и Кутайфа во время суда над сирийскими правительственными чиновниками. Он тогда сообщал, что ездил в фургоне, украшенном фотографиями Асада, на места захоронений несколько раз в неделю с 2011 по 2018 год, за ним следовали большие рефрижераторы, заполненные телами. Грузовики перевозили сотни погибишх из военных госпиталей Тишрин, Меззе и Хараста в Наджху и Кутайфу: «Дважды в неделю прибывали три грузовика с прицепами, набитыми от 300 до 600 тел жертв пыток, голода и казней из военных госпиталей и разведывательных подразделений вокруг Дамаска». Мужчина бежал из Сирии в Европу в 2018 году и неоднократно давал показания о массовых захоронениях, но всегда скрывал свою личность от общественности и СМИ.