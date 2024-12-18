Строительство двух линий БРТ в Алматы должны завершить к концу 2025 года

Одна линия пройдет по проспекту Райымбека, вторая – по улице Желтоксан
Весной следующего года в Алматы должны начать строительство двух линий БРТ. Одна пройдет по проспекту Райымбека от улицы Пушкина до улицы Ахрименко, вторая по улице Желтоксан до Райымбека. Завершить работы планируется к концу 2025 года.
Еще по теме:
- На проспекте аль-Фараби в Алматы не будет выделенной полосы для общественного транспорта
- Акимат Алматы выпустит облигации для финансирования строительства ЛРТ и БРТ
- Акимат Алматы объявил конкурс на планирование строительства BRT
- ПСД по линии BRT по улице Желтоксан планируют завершить в сентябре 2024 года
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые