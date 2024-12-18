Одна линия пройдет по проспекту Райымбека, вторая – по улице Желтоксан
  • 498
Строительство двух линий БРТ в Алматы должны завершить к концу 2025 года
Фотография Данияра Мусирова

Весной следующего года в Алматы должны начать строительство двух линий БРТ. Одна пройдет по проспекту Райымбека от улицы Пушкина до улицы Ахрименко, вторая по улице Желтоксан до Райымбека. Завершить работы планируется к концу 2025 года.

“У нас БРТ, особенно по Райымбека, было разделено на два этапа. Первый этап - от Пушкина до Ахрименко, дальше от улицы Ахрименко мы собирались двигаться в западном направлении. По первому этапу мы получили заключение в августе этого года и в принципе готовы были объявить конкурс, но мы провели большую встречу с экспертами в области развития транспорта, и они все посоветовали начинать работу одновременно с двух концов”, - рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК.

Сейчас акимат ждёт завершения экспертизы по второму этапу, она завершается до 25 декабря, и в январе объявит конкурс.

“Мы надеемся, что уже с марта, как только земля оттает, мы эту работу начнём. По поводу второй линии БРТ - это продолжение от Тимирязева по улице Желтоксан до проспекта Райымбека, мы получали специальные технические условия. По согласованию с департаментом полиции мы сузим полосы для того, чтобы одну дополнительную полосу унести. При этом мы поменяем всю инженерную инфраструктуру. Эта работа начнется весной и в планах у нас завершение работы предполагается до конца 2025 года. То есть, две линии БРТ будут завершены”.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
5,4 млрд тенге вернут казахстанцам предприятия тепло- и электроснабжения из-за невыполненных в 2023 году обязательств
Новости
Центральный стадион Алматы подготовят к реконструкции в 2025 году – Досаев
Новости
Акимат Алматы ведет переговоры, чтобы вернуть автовокзал «Сайран» в коммунальную собственность
Просматриваемые
Новости
Суд Астаны отклонил иск жителя ВКО к правительству об отмене постановления о переводе времени
Новости
Казахстан будет изучать опыт России по регулированию деятельности НКО
Новости
Сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана отнесут к государственным секретам
Новости
Апелляционный суд оставил в силе административный арест отцу Шерзата Полата
Новости
Полиция Казахстана перешла на усиленный вариант несения службы
Новости
Токаев подписал уточненный бюджет на 2024 год