Строительство двух линий БРТ в Алматы должны завершить к концу 2025 года

Весной следующего года в Алматы должны начать строительство двух линий БРТ. Одна пройдет по проспекту Райымбека от улицы Пушкина до улицы Ахрименко, вторая по улице Желтоксан до Райымбека. Завершить работы планируется к концу 2025 года.

“У нас БРТ, особенно по Райымбека, было разделено на два этапа. Первый этап - от Пушкина до Ахрименко, дальше от улицы Ахрименко мы собирались двигаться в западном направлении. По первому этапу мы получили заключение в августе этого года и в принципе готовы были объявить конкурс, но мы провели большую встречу с экспертами в области развития транспорта, и они все посоветовали начинать работу одновременно с двух концов”, - рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК.

Сейчас акимат ждёт завершения экспертизы по второму этапу, она завершается до 25 декабря, и в январе объявит конкурс.

“Мы надеемся, что уже с марта, как только земля оттает, мы эту работу начнём. По поводу второй линии БРТ - это продолжение от Тимирязева по улице Желтоксан до проспекта Райымбека, мы получали специальные технические условия. По согласованию с департаментом полиции мы сузим полосы для того, чтобы одну дополнительную полосу унести. При этом мы поменяем всю инженерную инфраструктуру. Эта работа начнется весной и в планах у нас завершение работы предполагается до конца 2025 года. То есть, две линии БРТ будут завершены”.