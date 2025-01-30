Это связано с большим потоком автомобилей
Новый подземный переход возле КазНУ им. аль-Фараби планируют вывести на остановки БРТ
Фотография Тимура Еникеева, kolesa.kz

В этом году планируется начать работы по разработке проектно-сметной документации на строительство подземного пешеходного перехода по ул. Тимирязева в районе Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщили Власти в управлении городской мобильности города Алматы. По нему можно будет выйти сразу на остановку БРТ.

«Планируется вывести выход подземного перехода непосредственно на остановочные платформы BRT, чтобы обеспечить безопасный переход пешеходов и увеличить пропускную способность для автомобилей», - говорится в ответе управления.

Под улицей Тимирязева проходит старый подземный переход, однако он выходит на тротуарную часть. Необходимость нового перехода в управлении объясняют тем, что «на данном участке дороги наблюдается большой поток автомобилей и пешеходов. Движение автомобилей и пешеходов регулируется светофорным объектом, вследствие чего образуются автомобильные заторы».

Стоимость проекта будет определена после разработки ПСД.

Сейчас в КазНУ им. аль-Фараби учатся около 30 тысяч человек, согласно проекту застройки университета, в скором времени там появится еще 11 тысяч ученических мест.

Светлана Ромашкина
Светлана Ромашкина

Главный редактор Власти

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