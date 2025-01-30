Новый подземный переход возле КазНУ им. аль-Фараби планируют вывести на остановки БРТ

Это связано с большим потоком автомобилей
В этом году планируется начать работы по разработке проектно-сметной документации на строительство подземного пешеходного перехода по ул. Тимирязева в районе Казахского национального университета имени аль-Фараби, сообщили Власти в управлении городской мобильности города Алматы. По нему можно будет выйти сразу на остановку БРТ.
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