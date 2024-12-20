Около 100 тыс. сообщений о домашнем насилии поступило в полицию в 2024 году

По данным правительства Казахстана, в 2024 году в полицию поступило около 100 тыс. сообщений о случаях насилия в семье. Выданы 72 тыс. защитных предписаний, вынесены судебные решения по 16 тыс. случаям.

Вместе с тем с начала года в кризисные центры направлены 5,5 тыс. женщин, в том числе 3,7 тыс. женщин с детьми. Всего в стране функционируют 69 таких центров.

«В результате усилий МВД за последние 5 лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин, в том числе насильственных преступлений на 37,9%, убийства на 49,3% и причинение тяжких телесных повреждений на 8,7%», - также заявили в правительстве.

Кроме того, с начала года выявлено более 35 тыс. противоправных интернет-ресурсов, в том числе 127 сайтов, пропагандирующих суицид и насилие.

В пресс-службе кабмина также напомнили, что разработан новый единый закон «О профилактике правонарушений», который призван создать систему ранней превенции правонарушений, направленную на формирование законопослушного поведения граждан.

«В законопроекте предусмотрены изменения в перечне лиц, подлежащих профилактическим мерам, а также введение вознаграждений для граждан, активно участвующих в обеспечении правопорядка. Закон также регулирует меры профилактики среди несовершеннолетних, включая обязательное педагогическое сопровождение детей в школах, требующих повышенного внимания», - отмечается в сообщении.