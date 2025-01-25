В Алматы выявили колл-центр интернет-мошенников

Сотрудники полиции Алматы выявили колл-центр, который занимался интернет-мошенничеством, сообщила генпрокуратура Казахстана, которая координировала работу по обнаружению центра.

«В одном из офисов крупного бизнес-центра обнаружен Call-центр, организатором которого выступил гражданин России и задействовал в работу 24 граждан Казахстана. Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета, блокировали звонки от потерпевших», - говорится в сообшении.

Полицейские изъяли 60 компьютеров и другое оборудование, на которых «установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и «Sim-Box». «Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами», - отмечает Генпрокуратура.

Силовики выявляют потерпевших и нанесенный предполагаемыми мошенниками ущерб.

Она отмечает, что работа по выявлению интернет-мошенников ведется в рамках меморандума, подписанного между правоохранительными органами и операторами связи.