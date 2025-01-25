В Алматы выявили колл-центр интернет-мошенников

Он был организован россиянином
Сотрудники полиции Алматы выявили колл-центр, который занимался интернет-мошенничеством, сообщила генпрокуратура Казахстана, которая координировала работу по обнаружению центра.
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