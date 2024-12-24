Госслужащие в Казахстане пройдут обучение по использованию искусственного интеллекта

В 2025 году для государственных служащих запустят курсы по изучению и использованию искусственного интеллекта. Такое поручение во вторник в ходе заседания правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов.

«Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов принять меры по обучению сотрудников госорганов инструментам искусственного интеллекта в течение следующего года. Министерству науки и высшего образования – создать образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту», - поручил Бектенов.

Он добавил, что низкой остается осведомленность населения о разработках в сфере искусственного интеллекта. Поэтому он поручил Минцифры и профильным министерствам принять «соответствующие меры по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию населения по их использованию».

Вместе с тем для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта, по мнению премьера, необходимы единые подходы по доступности данных в информационных системах государственных органов. Для этого необходимо регламентировать работу по сбору, хранению и защите данных, а также обеспечить их актуальность, своевременность и достоверность.

Кроме того, Бектенов считает необходимым выработать меры поддержки для предприятий, которые внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект.

В целом он поручил «предусмотреть соответствующие законодательные меры и нормативно-правовые акты», регулирующие использование искусственного интеллекта, включая защиту персональных данных, вопросы кибербезопасности, ответственности за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта, а также этические нормы.