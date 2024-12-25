Маслихат Алматы утвердил новые правила застройки в городе

Маслихат Алматы в ходе внеочередной сессии утвердил новые правила застройки города. Документ разработан акиматом, чтобы запретить точечное строительство, застройку предгорий, зеленых зон и дворов. Новые правила предполагают более жесткие ограничения на строительство и усиление госконтроля в части приемки жилых комплексов, сообщила пресс-служба маслихата.

«С 2016 года у нас отсутствуют рычаги по контролю объектов строительства. Мы об этом уже говорили, это привело

к многочисленному незаконному строительству. За последние

три года государственным градостроительным контролем выдано 717 предписаний и снесено 69 объектов», - констатировал на заседании маслихата заместитель акима города Аскар Амрин.

Поэтому были разработаны новые правила застройки территории города Алматы. Как отметил Амрин одно из основных нововведений – это запретна точечное строительство, строительство во дворах многоэтажных домов и на рекреационных территориях, а также запрет на строительство выше 12 этажей.

«Закрепили регламент передачи застройщиком всей документации объединению собственников имущества через структурное подразделение местных исполнительных органов при вводе в эксплуатацию многоэтажного жилого дома. Таким образом, правила будут регламентировать весь порядок строительства вплоть до завершения ввода в эксплуатацию и обязательной передачи документов собственников ОСИ», - отметил замакима.

Как сообщает пресс-службе маслихата, по новым правилам, между проспектами Абая и аль-Фараби строящиеся здания всех типов не должны превышать 9 этажей и 35 метров. Исключением являются «уникальные объекты», строительство которых будет допускаться при условии наличия архитектурно-градостроительного обоснования их общественной значимости, обеспечения устойчивости и экологичности проектных решений, включая применение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Кроме того, правила регламентируют порядок строительства на сейсмоопасных зонах и в предгорьях южнее ВОАД, проспекта аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова. Так, запрещается строительство зданий в предгорьях, в том числе на площадках с крутизной склона 15 градусов и более; закрепляется принятое ранее решение о высотности зданий не выше 12 метров и трех этажей, кроме общественно-культурных объектов; запрещено переоборудование террас и технических этажей при реконструкции.

Вместе с тем все строящееся жилье в городе должно быть не ниже III класса и предусмотрено минимум одно парковочное место на квартиру.

Новыми правилами также предусмотрен запрет на точечную застройку в зеленых зонах и во дворах жилых домов, запрет на строительство АЗС и СТО на центральных общегородских магистралях, вблизи соцобъектов и объектов массового посещения населения.

Кроме этого, для увеличения площади строительства запрещается изменение природного ландшафта, засыпки предгорных оврагов, ручьев, подрезка горных прилавков.

Также на внеочередной сессии маслихата депутаты утвердили порядок посещения строительных объектов для инспектирования. Теперь органы градостроительного контроля смогут пресекать незаконное строительство уже на начальном этапе: документ позволит проверять объекты при отсутствии необходимой документации или при отклонениях от проекта. Раньше инспекцию могли проводить лишь при официальном обращении, а отсутствие владельца мешало проверке. В случае выявленных нарушений, акимат Алматы инициирует внеплановую проверку на законных основаниях. Таким образом, документ поможет исключить появление самостроев и повысит ответственность застройщиков.

«Учитывая сейсмическую зону, на котором расположен наш мегаполис, Правила распространяются только на территории города Алматы и нацелены на обеспечение сейсмобезопасности объектов строительства. В ходе инспектирования будут обследованы только фундамент и каркас сооружения на сейсмобезопасность», - добавил Амрин.

Сейчас правовой акт проходит регистрацию в департаменте юстиции.