Судмедэксперт сообщил о 10 огнестрельных ранениях на теле археолога Жагипарова, погибшего во время Кантара

26 декабря в военном суде Алматинского гарнизона выступили эксперты, проводившие судебно-медицинские и экспертные исследования тел погибших в ходе Январских событий — археолога Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова. Оба были расстреляны 6 января 2022 года на площади Республики в Алматы. Подсудимым по этому делу проходит военный Айтчан Аубакиров.

Экспертка Асем Мухаметкаримова, проводившая судебно-экспертное исследование, заявила, что 35-летний Ауез Капсаланов получил четыре прямых пулевых ранения, которые затронули различные органы.

«На правой руке входное пулевое ранение, на спине два входных и одно на ноге. Ранения на руке и правой стороне живота были вызваны одним выстрелом — пуля прошла касательно. Выстрелы произведены не с близкой дистанции, но точное расстояние определить не удалось», — пояснила она.

По словам Мухаметкаримовой, по одежде Капсаланова удалось определить количество входных пулевых отверстий, тогда как в случае с Жагипаровым это оказалось сделать сложнее из-за складок одежды.

«На обнаружено 13 входных огнестрельных ранений, но это не совсем корректно будет, поскольку некоторые из них не связаны с прямыми выстрелами», — отметила экспертка.

Она также добавила, что часть ранений Жагипаров получил, находясь в горизонтальном положении.

«Там идет повреждение снизу вверх и его никак невозможно получить в вертикальном положении(...) Есть повреждение в ноге, в лопаточной области, ближе к позвоночнику. Третье повреждение, когда человек был наклонен и пуля шла касательно. Потом у него ранение в области плеча, руки, но мы не смогли его визировать, потому что рука подвижная. Еще были множественные огнестрельные оскольчатые повреждения», — добавила она.

Кроме того, на теле Жагипарова были обнаружены следы ударов автоматом Калашникова.

Исследовал тело Жагипарова Ержан Касымбеков. Он сообщил, что убитый первоначально получил ранения стоя, а последующие — лежа. Эксперт зафиксировал 10 огнестрельных ранений.

«10 огнестрельных ран, включая входные, касательные, выходные и слепые. Десятая пуля была обнаружена в теле. Три слепых ранения — это те, где пули остались в теле. Сквозные ранения — где пуля вошла и вышла», — разъяснил Касымбеков.

Кроме того, эксперт зачитал заключение, согласно которому помимо огнестрельных ранений Жагипаров получил множественные ссадины, раны и кровоподтеки на лице, грудной клетке, спине, а также в подмышечной области, предплечье, бедре, колене и плечах.

«Все повреждения на теле были получены при жизни», — отметил он.

Процесс по делу о расстреле Ерлана Жагипарова и Ауеза Капсаланова начался 18 декабря в военном суде Алматинского гарнизона. На скамье подсудимых заместитель командира по воспитательной и социально-правовой работе воинской части 5571 Нацгвардии Айтчан Аубакиров, которого обвиняют в «превышении власти» по статье 451 Уголовного кодекса.

Ерлан Жагипаров был известным «охотником за петроглифами», ездил в экспедиции для поиска этих древних знаков на камнях. В начале января 2022 года в соцсетях появились публикации о его поисках от его родных и многочисленных друзей, а 12 января родственники получили известие о том, что его тело находится в морге. Как рассказал Нурлан Жагипаров, брат погибшего, Ерлана он обнаружил в коридоре морга закованным в наручники, сильно избитым и убитым выстрелом в сердце. Ерлану Жагипарову было 49 лет.