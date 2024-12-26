Это произошло во время атаки дронов на Грозный
Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение близ Актау, был сбит российской ракетой – Euronews
фото ТАСС

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку – Грозный и в среду потерпевший крушение близ Актау, был сбит российской ракетой, сообщает Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

По данным источников издания, ракета была выпущена по самолету из системы противовоздушной обороны «Панцирь-С» во время активности дронов над Грозным. Она взорвалась рядом с бортом в середине его полета, и осколки задели пассажиров и членов экипажа.

Источники также сообщили, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау.

Издание также отмечает, что системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

«Власть» ранее рассказывала о трех основных версиях причин крушения самолета.

25 декабря в трех километрах от аэропорта города Актау разбился самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Сообщалось, что из-за погодных условий самолет из Грозного перенаправили в Махачкалу, но экипаж запросил экстренную посадку в Актау. Казахстан получил информацию об аварийной ситуации на борту в 11:00, упал самолет в 11:30. При катастрофе разломился фюзеляж – расстояние между обломками составило 300 метров и начался пожар. Общая площадь места крушения составила 4 200 кв. м.

На борту находились 67 человек. В авиакатастрофе погибли 38 человек. Среди пассажиров были шесть граждан Казахстана, все они погибли.

В больницах находились 29 человек, в том числе девять россиян. Сегодня их забрали в Россию спецбортом. В больницах остаются 20 человек, из них семеро – в реанимации.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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