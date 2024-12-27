Прокат электровелосипедов планируют запустить в Алматы в 2025 году

На первом этапе будет закуплено 2 тыс. электровелосипедов, и если они будут пользоваться спросом, то город будет наращивать их количество.

По словам руководителя проекта Самата Агабека, тестируются два вида велосипедов: «один для азиатского телосложения, второй – для европейского».

«В течение полугода мы тестировали велобайки, предлагая жителям города прокатиться. Мы отвозили их в сервисы обслуживания для оценки: как можно проводить техосмотр, насколько сложно их ремонтировать, легко ли найти для них запчасти. Сейчас мы готовим конкурсную техническую спецификацию», - отметил Агабек.

Он также привел статистику, согласно которой велосипедами в Алматы пользуется 1,5 тыс. человек каждый день.

По словам директора ТОО «Алматыпаркинг» Владимира Ни, программное обеспечение будет находиться на балансе города, в настоящее время идет разработка приложения. Велобайк будет оснащен GPS-датчиком, который позволит отследить его в режиме реального времени, а также защитит от воров.

«Администрация города разрабатывает правила парковки для микромобильных транспортных средств. Мы ждем, когда их внедрят, и город определит места парковок. Исходя из этого, будем продумывать виртуальную карту», - также сообщил он.

Велобайки будут запущены в основном в центральной части города, так как она самая густонаселенная. В горы на них уехать нельзя – это ограничение действует на всех кикшеринговых компаниях по транспорту последней мили.

Владимир Ни также сообщил, что с 2016 года велошеринг не модернизировался, и руководство города «поставило задачу о максимальном комфорте велосипедного проката». По его словам, компанией изучался опыт европейских, российских, японских, корейских и китайских компаний.

Ни также подчеркнул, что современные кикшеринговые велосипеды на электротяге защищены антивандальными покрытиями, что увеличивает срок эксплуатации. По его словам, у них более массивная рама, усиленные запчасти, механизм тормозов и батарея из высокопрочного пластика, чтобы они могли использоваться в разных климатических и географических условиях. Он считает, что они помогут разгрузить дороги и внести свой вклад в улучшение экологии.

В управлении городской мобильности корреспонденту «Власти» ответили, что пока неизвестно, окончательно ли принято это решение.

При этом в ТОО «Алматыпаркинг» не прокомментировали новость о запуске проката электровелосипедов, но пообещали связаться с редакцией позже.

В декабре стало известно, что в Алматы планируют отказаться от проката механических велосипедов Almatybike, и в бюджет на 2025 год не заложили средства на его эксплуатацию. До этого конкурс в 2024 году был признан несостоявшимся несколько раз. В июле ни один из поставщиков не подал заявку на содержание велошеринга.

По словам специалиста управления городской мобильности Мурата Туменбая, для содержания системы проката Almatybike необходимы права на программное обеспечение. Их владелец – ОФ «Velocity.kz» – в 2020 году передал их в ОФ «Арман аймағы». Как пояснил Туменбай, в этом году на содержание велопроката меньше средств, чем в прошлом. Также в этом году управление внесло дополнительные требования по отчетности в техническую спецификацию, и ОФ «Арман аймағы» не стал участвовать в конкурсе и из-за меньшего объема средств, и из-за ужесточения требований и объявил о расторжении пользовательских соглашений и возврате денег за неоказанные услуги.

Управление городской мобильности приняло проект автоматизированной системы велопроката Almatybike в августе 2020 года. С момента передачи на содержание проекта было выделено 50 млн тенге в 2020 году, 339 млн тенге – в 2021 году, 331 млн тенге – в 2022 году и 320 млн тенге – в 2023 году.