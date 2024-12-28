Полиция заподозрила адвокатов в разглашении данных досудебного расследования

Адвокатов Жанну Уразбахову и Габита Бекитаева полиция подозревает в разглашении данных досудебного расследования, сообщает агентство КазТАГ.

«В отношении граждан У. и Б., адвокатов по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве, возбуждено уголовное дело по факту разглашения данных досудебного следствия», - заявили агентству в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Полиция также заявила, что зафиксировала случаи «умышленного срыва следственных действий и игнорирования обязательного участия в процессуальных мероприятиях с их стороны».

Жанна Уразбахова, Габит Бекитаев и Сауле Кабжанова являются адвокатами Лилии Аношиной,бывшей супруги основателя строительной компании Bazis-A Александра Беловича. В рамках этого дела в целом ряде СМИ появились многочисленные публикации о каждой из сторон.

Адвокат Жанна Уразбахова в комментарии Forbes Kazakhstan заявила, что узнала о возбуждении дела против себя из СМИ и расценила его как давление.

«Никто меня не вызывал, не уведомлял и тем более не допрашивал», - сказала она в комментарии изданию.

«Я расцениваю открытие уголовного дела в отношении себя как давление и воспрепятствование законной деятельности адвоката», — сказала защитница.

Ни в Алматинской, ни в Республиканской коллегиях адвокатов пока не комментировали возбуждение уголовного дела против адвокатов.

Жанна Уразбахова – адвкоат Алматинской городской коллегии адвокатов. Она защищала интересы семьи Салтанат Нукеновой, которая была убита своим супругом – бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым.