Больше всего детей родилось в Туркестанской области
В новогоднюю ночь в Казахстане родился 181 ребенок, в том числе 105 мальчиков и 76 девочек, сообщил Минздрав республики в среду.
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