В новогоднюю ночь в Казахстане родился 181 ребенок, в том числе 105 мальчиков и 76 девочек, сообщил Минздрав республики в среду.

Больше всего детей родилось в Туркестанской области – 34 малыша, за ней следуют Алматы и Алматинская область – здесь родились по 17 детей, а замыкает тройку лидеров по рождаемости Шымкент - здесь на свет появилось 16 семей малышей.

В Астане в новогоднюю ночь родились 10 детей – столько же малышей появилось на свет в прошлую новогоднюю ночь, напомнили в Минздраве.