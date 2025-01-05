30 случаев метапневмовируса зарегистрировано в Казахстане - Минздрав

С начала эпидемиологического сезона в Казахстане зарегистрировано 30 случаев заболевания метапневмовирусом, сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения. В ведомстве подчеркнули, что это один из классических вирусов, который циркулирует во многих странах на протяжении десятков лет.

«По данным комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона (с 1 октября) на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов. Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус – 680 проб или 36,4%, затем РС вирус – 433 (23,2%), аденовирус – 226 (12,1%), коронавирус – 206 (11,1%), парагрипп – 178 (9,5%), бокавирус – 113 (6,1%) и в последнюю очередь метапневмовирус – 30 (1,6%)», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах на протяжении десятилетий. Он передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции — кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль.

Вместе с тем, в Минздраве отмечают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом - более 2 млн и 941 случай соответственно.

В последние дни во многих мировых таблоидах активно распространяется информация о «вспышке метапневмовируса» в Китае, якобы угрожающей миру.