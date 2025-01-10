​АНПЗ сообщил об утечке бензина в резервуарном парке

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), принадлежащий «КазМунайГазу», сообщил об утечке бензина на линии перекачки в одном из резервуарных парков. Несмотря на это предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба АНПЗ.

«Был обнаружен пропуск на линии перекачки компонентов товарного автобензина в резервуарном парке №33. <...> Ответственные сотрудники завода задействованы в устранении последствий инцидента», — говорится в сообщении.

Пресс-служба АНПЗ отмечает, что завод работает в штатном режиме и произошедшее не повлияет на объем отгрузки нефтепродукта. При этом она не уточнила, когда именно случилась утечка, какой объем бензина разлит в результате нее и сколько времени потребуется на устранение последствий.

Об аварии, произошедшей в четверг вечером, сообщал Telegram-канал PetroCouncil. На видео, распространенных каналом, показывается, что сотрудники АНПЗ откачивали утекший бензин.