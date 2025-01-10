​АНПЗ сообщил об утечке бензина в резервуарном парке

Она не повлияет на объем отгрузки нефтепродуктов
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), принадлежащий «КазМунайГазу», сообщил об утечке бензина на линии перекачки в одном из резервуарных парков. Несмотря на это предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба АНПЗ.
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