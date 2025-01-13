Ужесточение санкций США приведет к ограничению поставок российской нефти в Китай

В минувшую пятницу, 10 января, министерство финансов США ввело санкции против российских компаний «Газпром нефть и «Сургутнефтегаз», а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть. Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков, теперь китайским и индийским нефтеперерабатывающим заводам придется закупать больше нефти с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что приведет к росту цен и расходов на перевозку.

Многие из танкеров, попавших под санкции, использовались для транспортировки нефти в Индию и Китай, поскольку западные санкции и ценовой предел, введенный странами «Большой семерки» в 2022 году, переместили торговлю российской нефтью из Европы в Азию. Некоторые танкеры также перевозили нефть из Ирана, который также находится под санкциями.

Два китайских торговых источника заявили, что российский экспорт нефти серьезно пострадает от новых санкций, которые заставят китайские независимые НПЗ сократить объемы переработки в будущем. По словам источников, новые санкции заставят Китай и Индию искать больше поставок из стран Ближнего Востока, Африки и Америки. А источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли сообщил, что санкции заставят Россию установить цену на свою нефть ниже $60 за баррель, чтобы Москва могла продолжать использовать западное страхование и танкеры.

Ожидаемые перебои с поставками из России привели к тому, что в понедельник мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня за несколько месяцев: нефть марки Brent торговалась выше $81 за баррель.

Импорт Китая в основном состоит из российской нефти марки ESPO Blend, продаваемой по ценам выше установленного предела, в то время как Индия покупает в основном нефть марки Urals.