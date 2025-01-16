Air Astana заменит рейсы в Фукуок на новое сезонное направление во Вьетнам

С марта запускаются рейсы в город Нячанг
На период весенне-летней навигации Air Astana заменит рейсы в Фукуок на новое сезонное направление во вьетнамский город Нячанг, сообщила пресс-служба авиакомпании. При этом рейсы в Фукуок возобновятся в период осенне-зимней навигации.
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