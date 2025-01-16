Air Astana заменит рейсы в Фукуок на новое сезонное направление во Вьетнам

На период весенне-летней навигации Air Astana заменит рейсы в Фукуок на новое сезонное направление во вьетнамский город Нячанг, сообщила пресс-служба авиакомпании. При этом рейсы в Фукуок возобновятся в период осенне-зимней навигации.

«Полеты из Алматы в Нячанг будут выполняться с 30 марта по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, а из Астаны с 31 марта – по понедельникам, четвергам и субботам», - сообщили в авиакомпании.

При этом отмечается, что ближайший к Нячангу аэропорт находится в городе Камрань.

Продолжительность полета из Алматы составляет приблизительно 8 часов, из Астаны – 8 часов 40 минут. Так, вылет из Алматы будет ночью – в 23:35, а прибытие утром – в 09:20+1. Обратный рейс будет утром в 10:50 с прибытием в 16:45. Вылет из Астаны будет в 23:00 с прибытием в 09:20+1. Обратный рейс – в 10:50, прибытие – в 17:50.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании. Их стоимость из Алматы в эконом-классе со всеми сборами в обе стороны начинается от 371 175 тенге, в бизнес-классе – от 1 040 312 тенге, из Астаны – от 423 652 тенге и 1 040 101 тенге соответственно.

Граждане Казахстана могут находиться во Вьетнаме без визы до 30 дней.