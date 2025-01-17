Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 15,25%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Как отметили в Нацбанке, в декабре инфляция повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги, ускорение с августа инфляции непродовольственных товаров.

«Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы “Тариф в обмен на инвестиции” и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования», - добавили в Нацбанке.

Также остается повышенным внешнее инфляционное давление на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России.

Вместе с тем совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий и роста фактической динамики инфляции. В этой связи на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%.

Очередное плановое решение комитета по базовой ставке будет объявлено 7 марта.