Предварительные результаты расследования авиакатастрофы близ Актау озвучат на следующей неделе – Бозумбаев

Министерство транспорта на следующей неделе озвучит предварительные результаты расследования причин крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау, сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

«Мы надеемся, что на следующей неделе предварительная часть (расследования – В.) будет опубликована министерством транспорта. Есть сложности, но международная комиссия должны будут уложиться (в эти сроки – В.)», - сказал Бозумбаев.

Вице-премьер сообщил, что над расследованием работает комиссия в составе 17-18 человек, в том числе эксперты из России, Азербайджана, Бразилии и ИКАО.

«Они сосредоточились над (…) расшифровкой черных ящиков, параметрами, режимом полета, аудиопереговорами с землей, экипажа между собой. Будут сделаны выводы. Но для этого нужно, чтобы судебная экспертиза при нашем министерстве юстиции, проверила голоса, родственники тоже должны проверить голоса, что это на самом деле пилоты, члены экипажа и так далее. Это большая международная работа», - подчеркнул Бозумбаев, заверив, что черные ящики в сохранности и «они расшифрованы».

Вместе с тем отдельно возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле главного транспортного прокурора. В рамках этого дела назначена баллистическая и взрывотехническая экспертизы.



В целом, заключил Бозумбаев, Казахстану скрывать нечего, и копии всех материалов есть как у азербайджанской, так и у российской стороны.

25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines упал близ аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, из них 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев, выжили 29 человек.

Власти Азербайджана считают причиной крушения обстрел самолета с земли российскими ПВО. Президент России извинился перед главой Азербайджан за «инцидент в воздушном пространстве» его страны, но не взял на себя ответственность за обстрел самолета. Власти Казахстана, ведущие расследование, приняли решение отправить черные ящики на расшифровку в Бразилию, где был произведен самолет.