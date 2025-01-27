Израиль разрешил жителям северной части сектора Газа вернуться домой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил в воскресенье, что ХАМАС освободит одного мирного жителя, одного военнослужащего и еще одного заложника.

В ходе первой фазы соглашения о прекращении огня в секторе Газа около 650 тыс. палестинцев, перемещенных из центральной и южной части сектора Газа, смогут вернуться домой к северу от анклава, большая часть которого разрушена.

Между тем ливанские власти заявили, что израильские силы убили 22 человека на юге Ливана в воскресенье. По данным Минздрава, также получили ранения 124 человека в результате израильских атак на граждан, пытавшихся войти в свои все еще оккупированные города. Израильские военные заявили, что их войска «открыли предупредительные выстрелы, чтобы устранить угрозы в ряде районов, где были обнаружены подозреваемые, приближающиеся к войскам».

Израиль в пятницу сообщал, что оставит войска на юге страны и после крайнего срока, установленного в соглашении о прекращении огня, считая, что Ливан еще не до конца выполнил условия, требующие, чтобы Южный Ливан был освобожден от оружия «Хезболлы» и чтобы там была размещена ливанская армия.

Конфликт между «Хезболлой» и Израилем происходил параллельно с войной в Газе и достиг своего пика во время масштабного израильского наступления, в результате которого в Ливане были вынуждены покинуть свои дома более 1 млн человек.

Высокопоставленный представитель ООН в Ливане и глава миротворцев ООН на юге заявили, что условия «еще не созданы» для безопасного возвращения ливанских граждан в деревни вблизи границы, а сроки, предусмотренные в прекращении огня, «не были соблюдены». В соглашении установлен 60-дневный срок реализации.