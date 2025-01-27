С 2031 года фонд ОСМС не сможет выполнять свои обязательства, считают в Высшей аудиторской палате

При действующей системе ежегодные доходы фонда обязательного социального медицинского страхования уже к 2026 году будут превышать расходы, а с 2031 года фонд не сможет выполнять свои обязательства, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов.

По словам Нуржанова, в 2022 году поступило в фонд 1,2 трлн тенге, было потрачено 960,7 млрд тенге, в 2023 году поступление активов увеличилось до 1,4 трлн тенге, а потрачено – 1 трлн тенге. Инвестиционный доход по итогам 2022 года составил 66,7 млрд тенге, по итогам 2023 года – 113,4 млрд тенге. В то же время, согласно прогнозам действующей финансовой модели фонда, в ближайшие пять лет текущее развитие ОСМС приведет к нестабильности системы.

«Согласно прогнозируемым фондом поступлениям и выбытиям, к 2026 году ежегодные расходы будут превышать поступления, а с учетом накопленных активов фонд не сможет выполнять обязательства с 2031 года. Фонд прогнозирует в своей финансовой модели постепенное сокращение инвестиционного дохода с 2026 года вплоть до нулевых значений к 2031 году», - заявил член Высшей аудиторской палаты.

По его словам, аудитом установлено, что при формировании прогноза поступлений финансовой модели ОСМС вместо демографического прогноза применялся средний прирост населения. Это противоречило регламенту фонда. Более того, был занижен средний размер ставки вознаграждения по финансовым инструментам до 11% вместо 13,54% при расчете инвестиционного дохода.

«При составлении прогноза расходов ОСМС их сумма завышалась из-за использования: показателей, в которых заложены расходы, финансируемые за счет ГОБМП; плановых значений, превышающих фактическое исполнение за год; резервов ОСМС, находящихся в самой системе ОСМС и не используемых на финансирование расходов на медицинские услуги», - перечислил член ВАП.

Таким образом, резюмировал он, аудит установил некорректное формирование доходной и расходной части финансовой модели за 2022-2023 годы на 351,1 млрд тенге.