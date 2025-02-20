Ставку НДС повысят до 16%, а порог для постановки на учет снизится до 15 млн. тенге

Правительство внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение ставки НДС до 16% и снижение порога для обязательной поставки на учет по налогу на добавленную стоимость до 15 млн тенге, сообщили в четверг в министерстве национальной экономики.

«20 февраля министерство национальной экономики внесло в мажилис пакет поправок в проект Налогового кодекса. Изменения направлены на совершенствование налогового администрирования», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, поправками предусматривается снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге) и повышение ставки НДС с 12% до 16%. При этом, подчеркнули в ведомстве, для отдельных отраслей планируется установить пониженную ставку в размере 10%.

Кроме того, правительство намерено ограничить применение специального налогового режима упрощенной декларации. После принятия поправок он будет доступен исключительно для сегмента B2C, то есть, бизнеса для конечных потребителей.

О необходимости изменения Налогового кодекса правительство начало говорить в 2022 году. В сентябре 2023 года оно выступило с первой идеей поднять НДС на 4 п.п. до 16%. Но в начале 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев отверг ее, опасаясь роста инфляции и уровня теневой экономики. Вместо простого повышения ставки он предложил переосмыслить саму логику НДС.

В январе 2025 года правительство представило новые поправки в Налоговый кодекс, которые вновь сводились к повышению НДС до 20%, а также снижению порога для постановки на учет по этому налогу с 78 млн тенге до 15 млн.

Во время встречи с представителями казахстанского бизнеса президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка в 20% завышена, и что НДС нужно дифференцировать, установив несколько ставок с учетом специфики отраслей экономики.

10 февраля вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на встрече с представителями бизнеса в НПП «Атамекен» предложил установить НДС на уровне 16%. Министерство национальной экономики также предусмотрело дифференциацию ставок в 10%, 0% и полное освобождение от уплаты НДС для ряда отраслей.

Эксперты, комментируя «Власти» налоговую реформу, назвали ее «сырой». Основными рисками они видят масштабную остановку предприятий, массовые неплатежи за товары и услуги, а также рост протестных настроений из-за сокращения доходов и потери рабочих мест.

Повышение НДС призвано дать ответ бюджетному кризису, который окончательно утвердился в середине 2024 года. Формально дефицит бюджета за 2024 год составил 3,7 трлн тенге (2,7% ВВП). Но его реальный показатель в несколько раз выше, поскольку значительная его часть покрывается трансфертами из Национального фонда, продажей акций национальных компаний и внебюджетными фондами.