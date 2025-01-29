Казахстан будет сотрудничать с Катаром в расследовании уголовных дел

Казахстан и Катар будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам и выдавать граждан, осужденных минимум на год. Два соответствующих закона принял в среду мажилис.

«Законопроектом “О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам” определены условия и порядок оказания правовой помощи. Документом предусматривается проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины», - сказал заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев.

В частности, речь идет о временной передаче лиц, находящихся под стражей, о конфискации доходов от преступлений и так далее. По словам заместителя генерального прокурора, если такие действия проводятся на территории Катара, то по договоренности в них могут участвовать сотрудники казахстанских правоохранительных органов, и наоборот.

Основанием же для отказа в оказании правовой помощи могут служить противоречие нормам национального законодательства или национальным обязательствам, угроза или ущерб суверенитету, безопасности, общественного порядка страны.

Законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче» создает правовые механизмы для выдачи лиц, совершивших преступление.

«Соглашением определены условия и порядок выдачи лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. Соглашение предусматривает следующие основные положения: обязанность по запросу выдавать лиц, за деяния которых предусмотрено лишение свободы на срок не менее 1 года. Также определен порядок передачи, сопровождения выдаваемых лиц и обязанность сторон по обеспечению их безопасности», - отметил Койгелдиев.

Но в связи с тем, что в Катаре применяется смертная казнь, Казахстан будет отказывать в выдаче преступников, приговоренных в нашей стране к пожизненным срокам.

«Смертная казнь у нас отменена. В этой связи по этим нормам мы будем отказывать и выдавать не будем. Кроме этого, так как Катар использует в рамках своей деятельности законы шариата, там, кроме смертной казни, применяются и другие виды наказания, в том числе физические. По этим статьям мы также экстрадировать не будем», - подчеркнул заместитель генпрокурора.