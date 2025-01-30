Самолет American Airlines упал в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом

Пассажирский самолет, выполнявший рейс для авиакомпании American Airlines из города Уичита в Канзасе, потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом на подлете к аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщает Русская служба BBC.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что в среду около 21:00 по местному времени при заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).

На борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в вертолете – трое военных. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Официальных данных по количеству погибших пока нет, данных о выживших тоже.

Телекомпания CBS сообщила со ссылкой на слова полицейского на месте событий, что из воды достали 18 тел погибших и не нашли пока ни одного выжившего. Два источника сообщили Reuters, что из воды извлечено несколько тел. Поиски усложняют темное время суток и низкая температура.

Издание CNN сообщило, что сайт Live ATC, посвященный авиационной связи более чем 1 200 аэропортов, опубликовал аудиозапись о том, что вертолет не отреагировал на предупреждение диспетчеров о пассажирском самолете.

Спортивный агент Ари Закарян сообщил в беседе с «Матч ТВ», что на борту потерпевшего крушение пассажирского самолета были представители российской школы фигурного катания. ТАСС и издание Sports.ru сообщили, что среди них были чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Максим Наумов.

Шишкова и Наумов выступали в паре в составе сборной СССР и России, в 1994-м они выиграли Чемпионат мира. Их сын Максим Наумов выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял 4-е место.