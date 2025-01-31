В результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибли 67 человек

В результате авиакатастрофы в Вашингтоне в среду погибли 67 человек, сообщает Reuters . Власти США заявили, что пока не ясно, почему самолет врезался в вертолет американской армии.

Самолет American Airlines Bombardier с 60 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту при посадке в аэропорту Рейгана столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk, на борту которого находились три человека, и рухнул в реку Потомак. Известно, что на борту самолета были спортсмены и тренеры, возвращавшиеся из Канзаса, где проходил чемпионат США по фигурному катанию, в том числе бывшие российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По данным CBS News, самолет развалился на несколько частей и сейчас находится под водой на глубине 1,5-2,4 м.

Сенатор Мария Кантвелл заявила, что среди погибших на борту самолета были граждане России, Филиппин и Германии.

Предварительный отчет о расследовании причин катастрофы будет готов в течение 30 дней. Следователи изъяли бортовой речевой самописец и бортовой самописец с самолета Bombardier CRJ700.

Министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что и самолет, и вертолет выполняли стандартные полеты, и никаких сбоев в связи не было. Радиопереговоры показали, что авиадиспетчеры предупредили вертолет о приближающемся самолете и приказали ему изменить курс.

Источник Reuters сообщил, что в аэропорту Рейгана местными самолетами и вертолетами управлял один диспетчер, а не два.

Воздушное пространство часто переполнено в столичном регионе, где находятся три коммерческих аэропорта и несколько крупных военных объектов. Главная взлетно-посадочная полоса аэропорта Рейгана является самой загруженной в Соединенных Штатах, с более чем 800 ежедневными взлетами и посадками.