Конструкция самолета Azerbaijan Airlines имела повреждения посторонними объектами – отчет Минтранса

Министерство транспорта Казахстана во вторник вечером опубликовало предварительный отчет о расследовании катастрофы самолета Azerbaijan Airlines под Актау.

Отчет описывает полет и попытку посадки самолета в Грозном, при которой произошли «звуковые удары», в результате которых воздушное судно получило повреждения, в том числе внутри борта.

В документе также содержатся сведения о зафиксированных следах от посторонних объектов на самолете.

«Сквозные повреждения воздушного судна указывают на проникновения внешних объектов вконструкцию», - говорится в отчете.

«Визуальный осмотр сквозных повреждений показывает, что некоторые из них сквозные, в то время как другие являются глухими/несквозными повреждениями», - отмечается в документе. Комиссия по расследованию катастрофы извлекла посторонние объекты, которые находились в конструкции самолета для проведения судебной экспертизы.

Отчет также подтверждает, что в Грозном во время посадки там самолета Azerbaijan Airlinesдействовал план «Ковер», который в России активируют при атаках беспилотников и во время которого могут работать средства ПВО.

Власти Азербайджана вскоре после катастрофы указали, что считают ее причиной попадание ракеты ПВО в самолет.