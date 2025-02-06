Среди них – родильный дом и новая поликлиника
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В 2025-2026 годах в Алмалинском районе Алматы завершат четыре медицинских объекта
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

В ближайшие два года в центре Алматы завершат строительные работы по четырем медицинским объектам, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмаклинского района в четверг.

Так, в марте 2025 года завершится капитальный ремонт здания поликлиники №3. На выделенные из бюджета 1,2 млрд тенге будут восстановлены конструктивные элементы и модернизированы внутренние помещения.

Кроме того, во втором квартале обещают завершить капитальный ремонт Городского центра репродукции человека.

Летом 2025 года будет снесено здание родильного дома №1 по улице Сейфуллина, построенного в 1937 году. На его месте до конца 2026 года будет построено новое, оснащенное современным оборудованием здания, сообщил Досаев. Ориентировочная стоимость проекта составит 12 млрд тенге.

Помимо этого, до мая 2026 года на месте старого здания городского ревматологического центра, расположенного по улице Айтеке би, будет построена новая поликлиника на 500 посещений. На это в акимате обещают выделить 6 млрд тенге.

Отвечая на вопросы, Досаев также сообщил, что в марте этого года на заседание маслихата будет вынесен проект строительства детского реабилитационного центра в здании бывшей железнодорожной больницы. По информации акимата, в настоящее время проект проходит экспертизу. Его ранее неоднократно переносили.

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