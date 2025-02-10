Израиль вывел свои войска из коридора, разделившего сектор Газа

Израиль вывел свои войска из коридора Нецарим – закрытой военной зоны, которая отрезает север сектора Газа от юга и таким образом делит анклав на две части, сообщает Русская служба ВВС .

«Израильские войска демонтировали свои позиции и военные посты и полностью вывели свои танки из коридора Нецарим на дороге Салах-эд-дин, позволив автомобилям свободно проезжать в обоих направлениях», - заявил в воскресенье официальный представитель ХАМАС.

Это было одним из условий соглашения о перемирии с группировкой.

В январе израильские войска частично покинули западную часть коридора, и палестинцам разрешили возвращаться на север Газы. Теперь, после вывода израильских войск, сотни палестинцев продолжили возвращаться домой. Всего бежали на юг после начала наземной операции армии Израиля против ХАМАС около 700 тыс. жителей северных районов сектора Газы. А по мере того, как израильская операция продвигалась дальше на юг, многим из этих беженцев пришлось снова менять место жительства.

Всего, по оценкам ООН, бежавших из районов активных боевых действий в Газе – около 2 млн человек, или 90% населения сектора.

Между тем предстоят сложные переговоры по второму этапу соглашения, в ходе которого прекращение огня станет постоянным. Палестинцы настаивают, что израильтяне должны полностью вывести свои войска из Газы.

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз призывал к выселению палестинцев с территории анклава, который он собирается превратить в «ближневосточную Ривьеру». Он считает, что палестинцев могут принять Египет и Иордания. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что в Саудовской Аравии достаточно места для палестинского государства. Президент Израиля Ицхак Херцог в комментарии Би-би-си сказал, что настало время для новых идей со стороны США и соседних с Израилем Египта и Иордании.

Арабский мир выступил против таких предложений. Саудовская Аравия обвинила Израиль в «этнической чистке» и заявила, что не примет «никаких посягательств на неотъемлемые права палестинцев и любых попыток перемещения». Египет, в свою очередь, заявил, что созывает чрезвычайный саммит Лиги арабских государств 27 февраля, чтобы обсудить «новое и опасное развитие событий в палестинском вопросе».