Израиль пригрозил ХАМАС возобновить боевые действия в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновить боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС не вернет заложников в субботу, сообщает Русская служба ВВС .

«Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы, перемирие закончится, и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен», - говорится в заявлении Нетаньяху.

Премьер Израиля добавил, что после решения ХАМАС «нарушить соглашение и не освобождать заложников», он отдал приказ ЦАХАЛ «сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа». По его словам, «эта операция будет завершена в самое ближайшее время».

Ранее ХАМАС обвинила Израиль в несоблюдении перемирия и заявила, что приостанавливает на неопределенное время освобождение находящихся в плену израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных. Израиль заявил, что это нарушает условия сделки.

Из 33 израильтян, которых ХАМАС обязался освободить на первом этапе сделки, 16 человек уже вернулись домой. При этом восемь человек из 33 мертвы. ХАМАС должен вернуть еще девять живых заложников. В эту субботу ХАМАС должен был освободить еще трех израильтян.

Всего, по данным израильских властей, на момент согласования первого этапа соглашения в плену у ХАМАС оставались 94 человека.

Напомним, что соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает три этапа. Первый предполагает прекращение огня сроком на 42 дня, в течение которых ХАМАС возвращает 33 израильских заложника, а Израиль отпускает около 1,9 тыс. палестинских заключенных и выводит войска из населенных районов сектора Газа, давая тем самым гуманитарной помощи поступать в анклав. После первого этапа, на 16-й день, стороны должны приступить к согласованию второго, который предполагает полное прекращение огня, возвращение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, полный вывод израильских войск с территории сектора Газа. На третьем этапе ХАМАС должен вернуть Израилю тела убитых заложников, а международные доноры - приступить к восстановлению сектора Газа.