В Восточно-Казахстанской области и в области Абай ощущалось землетрясение

В субботу в 6:52 в России в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4, которое ощущалось также в Казахстане - в Восточно-Казахстанской области и в области Абай.

По данным МЧС Казахстана, в Восточно-Казахстанской области толчки ощущались: в селах Катон-Карагай, Маркаколь, Улькен-Нарын, Буран, Куршим, Самарское, а также в городах Алтай и Зайсан силой 3 балла, в городе Риддер - 2 балла.

В области Абай землетрясение ощущалось силой 2 балла в городах Семей и Аягоз, а также в селах Кокпекты, Аксуат, Калбатау, Бородулиха, Маканчи, Урджар, Бескарагай, Карааул и в поселке Жоламан.

Специалистами «Казселезащиты» проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", - отметили в МЧС.