Европейский суд по правам человека удовлетворил коллективный иск более сотни российских «иноагентов»

Европейский суд по правам человека удовлетворил объединенный иск более 100 человек и организаций, объявленных в России «иностранными агентами», сообщает Русская служба ВВС .

Суд признал Россию виновной в нарушении права на свободу выражения, права на свободу собрания и права на частную и семейную жизнь и постановил выплатить компенсации материального и нематериального ущерба, а также судебные издержки. Сумма выплат составит от 5 тыс. до 10 тыс. евро. При этом самая большая выплата из уже назначенных — 955 тыс. евро компенсации материального ущерба «Радио Свобода» и ее гендиректору Андрею Шарому.

Среди истцов в Европейский суд также журналисты Юрий Дудь, Елизавета Осетинская, Сергей Смирнов, правозащитный центр «Мемориал», политолог Екатерина Шульман, журналисты, в том числе бывшие, «Проекта», «Дождя», «Важных историй» и The Insider.

ЕСПЧ также рассмотрел российское законодательство об «иноагентах» с поправками 2022 года и признал «стигматизирующий характер» термина «иноагент». Судья Георгиос Сергидес подчеркнул, что свобода слова – это не только право на выражение мнения, но и право не выражать его. Поэтому нельзя принуждать маркировать высказывания и публикации. Суд подтвердил, что в целом закон «об иноагентах» в отношении физических лиц нарушает Конвенцию по защите прав человека и в принципе несовместим с ней.

Кроме того, в решении Европейского суда говорится, что публикация персональных данных «иноагентов» не служит ни одной правомерной цели, требование отчетности является непропорциональной мерой, а ограничения на работу не обоснованы.

В июне 2022 года Европейский суд по правам человека вынес решение по массовым жалобам против России, которые подавали организации — НКО, признанные «иноагентами». Учредителям и руководителям «Мемориала», «Комитета против пыток», Центра защиты прав СМИ и еще 70 организаций тогда была присуждена компенсация на сумму 1,14 млн евро.

Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года, а потому отказалась выполнять решения ЕСПЧ, приняв даже закон, который предусматривает, что российские власти отказываются исполнять все решения, вступившие в силу после 15 марта 2022 года. Однако Европейский суд решил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение этих исков, так как Минюст вносил заявителей в реестр «иноагентов» и штрафовал за нарушение закона до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестала быть участницей Конвенции о защите прав человека.

В постановлении ЕСПЧ говорится, что прекращение участия России в Совете Европы не освобождает ее от ответственности и чиновники должны найти способ выплатить компенсации.