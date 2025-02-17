Суд приговорил бывшего главного архитектора Алматы Алмасхана Ахмеджанова к 11 годам лишения свободы

В понедельник, 17 февраля Специализированный межрайонный суд по уголовным делам огласил приговор по делу бывшего главного архитектора города Алматы Алмасхана Ахмеджанова, назначив ему 11 лет лишения свободы. Суд также вынес постановление в адрес акима об инициировании гражданских исков к гражданам, у которых были выкуплены участки для госнужд по завышенной стоимости.

«Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе», – зачитал приговор судья Какимжанов.

Время содержания под с стражей с 17 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать из расчета 1 день за полтора дня. Прокурор запрашивал для Ахмеджанова 12 лет лишения свободы.

Бывшему руководителю управления земельных отношений Аркаду Самамбетову суд окончательно назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, экс-руководителю отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Ерлану Жармухамбетову – 14 лет лишения свободы, оценщику Алмазхану Бакирову – 8 лет лишения свободы. Предприниматели Муханбеталлы Шалкарбеков и Серик Ускембаев были приговорены к пяти годам условно с установлением проекционного контроля каждый, суд учел, что они добровольно погасили ущерб.

Суд также постановил удовлетворить гражданский иск акимата о возмещении ущерба, заявленный к Ахмеджанову, Самамбетову, Жармухамбетову и Бакирову.

С Ахмеджанова суд постановил взыскать более 102 млн, а также солидарно с Ахмеджанова и Самамбетова – более 74 млн тенге.

С Самамбетова, Жармухамбетова и Бакирова суд постановил солидарно взыскать более 4 млрд тенге. С Жармухамбетова и Бакирова - порядка 2 млрд тенге. Общая сумма ущерба составила 6 404 760 487 тенге.

Вместе с тем суд постановил вынести частное постановление в адрес акима города Алматы об инициировании гражданского иска к гражданам, незаконно получившим земельные участки в результате действий подсудимых.

Суд установил, что подсудимые Ахмеджанов, Самамбетов и Жармухамбетов, являясь государственными служащими, используя свое служебное положение, коррупционным путем причинили ущерб государству путем не получения им причитающихся обязательных платежей от продажи земельных участков и завышения стоимости земельных участков при их изъятии для государственных нужд.

«По итогам судебного следствия судом установлено, что все эти миллионные и миллиардные суммы остались в распоряжении у тех граждан, чьи участки были выкуплены с нарушением закона. Руководствуясь принципом справедливости, суд посчитал правильным поставить перед акимом вопрос, чтобы он предъявил иски, вытекающие из данного уголовного дела к этим гражданам, которые незаконным путем получили земельные участки в частную собственность и не доплатили в доход государства те суммы, которые взысканы с подсудимых», – зачитал судья.

Он пояснил, что по мнению суда будет правильно, чтобы сумма ущерба была взыскана не только с подсудимых, но и с тех граждан, «которые непосредственно получали эти миллионные и миллиардные суммы».

На прошлом заседании суда адвокаты подсудимых заявили о необходимости обеспечения иска, а также ходатайствовали об аресте имущества Амиржана Набиева, у которого, согласно материалам дела, был выкуплен участок по завышенной стоимости, а также – фигурировавшего по другому эпизоду Дастана Джантелиева, супруга Актоты Есполовой, которую в СМИ называют сестрой Асель Курманбаевой, супруги Нурсултана Назарбаева. Согласно обвинению, участок Джантелиева был оценен компанией Алмазхана Бакирова в 473 млн тенге, тогда как позднее экспертная оценка установила его стоимость в 379 млн тенге.

Главное судебное разбирательство по делу бывшего главного архитектора Алматы Алмасхана Ахмеджанова началось в сентябре прошлого года, «Власть» рассказывала об эпизодах, по которым обвиняли его и других подсудимых.