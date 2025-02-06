Прокурор запросил 12 лет лишения свободы бывшему главному архитектору Алматы

В четверг, 6 февраля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы завершилось судебное следствие по делу бывшего главного архитектора города Алмасхана Ахмеджанова. Прокурор запросил назначить ему 12 лет лишения свободы, другим фигурантам дела – от 6 до 15 лет.

Главное судебное разбирательство в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось 4 сентября прошлого года.

На скамье подсудимых по этому делу также оказались бывший руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов, экс-руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Ерлан Жармухамбетов, директор оценочной компании ТОО «BAB Assessment» Алмазхан Бакиров, предприниматель Берик Ускембаев и предприниматель, депутат Жамбылского областного маслихата Муханбеталлы Шалкарбеков, состоящий в партии «Ак жол».

На суде в четверг представитель акимата зачитал гражданский иск о возмещении ущерба на общую сумму более 6 млрд тенге, при этом подсудимые Шалкарбеков и Ускембаев уже погасили ущерб, хотя в суде заявили, что не признают вину.

Алмасхан Ахмеджанов в суде заявил, что не согласен с иском.

«Здесь названы суммы, которых я не видел и которыми распоряжаться не мог», – сказал он, добавив, что основным ответчиком должен быть сам акимат города Алматы.

Подсудимый Жармухамбетов также заявил, что по одному эпизоду деньги, о которых идет речь, были выплачены Амиржану Набиеву – депутату маслихата и владельцу компании ТОО «Атрикс Строй». Адвокаты в своем выступлении заявили о необходимости обеспечения иска, а также ходатайствовали об аресте имущества Амиржана Набиева и фигурировавшего по другому эпизоду Дастана Джантелиева, супруга Актоты Есполовой, которую в СМИ называют сестрой Асель Курманбаевой, третьей супруги Нурсултана Назарбаева.

Прокурор просил признать Алмасхана Ахмеджанова виновным по части 5 статьи 28, пункту 2 части 4 статьи 190, части 1 статьи 361 и пункту 2 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса.

«По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения окончательно назначить Алмасхану Ахмеджанову наказание в виде 12 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью», – зачитал гособвинитель.

Бывшему руководителю управления земельных отношений Ардака Самамбетова гособвинение также окончательно запросило 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Экс-руководителю отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Ерлану Жармухамбетову прокурор окончательно запросил 15 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, директору оценочной компании ТОО BAB Assessment Алмазхану Бакиров – окончательно 12 лет лишения свободы, а предпринимателям Берику Ускембаеву и Муханбеталлы Шалкарбекову – по 6 лет лишения свободы.

Государственный обвинитель заявил о том, что у подсудимых Бакирова и Ахмеджанова есть смягчающие обстоятельства – наличие малолетних детей. У Ускембаева и Шалкарбекова также смягчающим обстоятельством стало погашение ущерба.

Алмасхана Ахмеджанова обвиняют по нескольким эпизодам. По одному из них он выдал ТОО «MDI-MAX GROUP» архитектурно-планировочное задание на строительство ЖК «Династия» в микрорайоне Ерменсай. По версии следствия, ставшая директором этой компании Мария Абдибаева, работавшая в НИИ «Алматыгенплан», предложила Ахмеджанову согласовать строительство без изменения целевого назначения участка и уплаты его кадастровой стоимости – более 152 млн тенге, а также без техусловий по водоснабжению. ЖК из 13 блоков по три этажа из 219 квартир был введен в эксплуатацию при наличии множественных нарушений.

Второй эпизод, по которому обвиняют бывшего главного архитектора, касается ЖК River Park, жители которого зимой прошлого года выходили на протест и перекрывали улицу из-за отсутствия отопления. По версии обвинения, Ахмеджанов выдал застройщику, ТОО ART Media, конечные бенефициары которого семья медиаменеджера Арманжана Байтасова, архитектурно-планировочное задание на строительство ЖК, несмотря на нарушение нормативов плотности застройки. Взамен бывший главный архитектор добился продажи квартиры в этом ЖК для своего зятя по цене, значительно ниже рыночной – 9 млн тенге, когда по заключению специалистов на 2023 год ее цена могла составлять 31 млн тенге.

Другой эпизод касается выделения участка под якобы инвестиционный проект – строительство медицинского центра в микрорайоне Казахфильм. По версии обвинения, Муханбеталлы Шалкарбеков обратился с заявлением о его строительстве, а Ахмеджанов и Самамбетов содействовали в том, чтобы предприниматель и депутат сначала получил его в аренду, затем – в частную собственность по цене более 5 млн тенге, при том что его рыночная цена составляла 80 млн тенге, таким образом государству был нанесен ущерб на 74 млн тенге.

Алмасхан Ахмеджанов возглавлял управление с 20 декабря 2018 года по 31 мая 2023 года.