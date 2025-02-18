В Алматы в 2024 году концентрация PM 2.5 превысила норму почти в пять раз

В 2024 году в Алматы общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составил 189 тыс. тонн, из которых на автотранспорт приходится 60%, на промышленные предприятия – 27,5%, на жилищное строительство и частный сектор – 11%, на стационарные источники малого и среднего бизнеса – 0,74%, на объекты строительства – 0,76%. Такие данные озвучили на обсуждении по загрязнению воздуха Алматы, которое прошло во вторник с участием общественного совета, экспертов и активистов.

По данным Clarity, мониторинга качества воздуха, среднегодовая концентрация PM 2.5 в Алматы в 2024 году составила 24,1 мкг/м³, что в 4,8 раза превышает норму ВОЗ. Тем не менее, по словам проектного менеджера фонда Almaty Air Initiative Равката Мухтарова, представившего данные, в 2024 году концентрация PM 2.5 была ниже, чем в 2023 году на 6 мкг/м³, но ситуация все равно остается критической.

«Грязных дней в Алматы было в 2024 году 202 дня, то есть большую часть времени алматинцы дышат загрязненным воздухом. Летом было довольно чисто, но на этом сказывалось большое количество дождей», - отметил Мухтаров.

Кроме того, по его словам, географический смог распределен неравномерно, и в северо-восточной части города воздух более загрязнен, чем в других частях – это Жетысуский, Турксибский районы, восточная часть Алатауского района, северная часть Ауэзовского района. Мухтаров показал загрязненность воздуха в тех районах в эквиваленте 519 выкуренных сигарет в год.

А самой менее загрязненной зоной является южная часть города – это верхние районы Медеуского и Бостандыкского районов.

Несмотря на то что в Алматы наибольшее количество датчиков для измерения качества воздуха по сравнению с другими городами Казахстана и Центральной Азии, Равкат Мухтаров отмечает, что в густонаселенных районах города все еще отсутствуют датчики.

Общественный совет Алматы для улучшения качества воздуха предлагает ограничить въезды и эксплуатацию в городе автомобилей экологического класса Евро 0–4, тем самым создать зону для передвижения только экологически чистого автотранспорта.

При этом транспортный эксперт Елена Ерзакович отметила, что загрязнителями воздуха автотранспортом являются в том числе жители Алматы, поэтому нельзя ограничивать людей по территориальному признаку и запрещать въезд в город, а надо смотреть на автомобили.

«Треть автомобилей, зарегистрированных в Алматы, должны были быть поставлены на утилизацию», - озвучила она.

Также Ерзакович добавила, что необходимо внедрять зону низких выбросов, при этом чтобы деньги, которые собираются с загрязнителей воздуха, шли на совершенствование системы общественного транспорта и пешеходной инфраструктуры, которые позволили бы людям передвигаться экологично.

Другой важной причиной загрязнения воздуха являются тепловые электростанции и частные секторы, которые все еще не 100% газифицированы. Энергетик Асет Наурызбаев назвал три барьера, которые необходимо преодолеть с помощью жилищных субсидий - это плата за подключение, стоимость установки системы отопления и оплата ежемесячных счетов.

Также снизить негативные влияния тепловых электростанции планируют за счет перевода их на сжигание газа. Полностью ТЭЦ-2 будет переведена на газ только в 2026 году. Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ-3 запланирован на 2026 год.

Также общественный совет предложил ужесточить требования к установке водяных фильтров в заведениях общественного питания, работающих на твердом топливе. По словам председателя общественного совета Алматы Алтынай Кобеевой, в Алматы работает 509 таких объектов.

«Завершить газификацию частного сектора в Алматы и в Алматинской агломерации, также обязательное использование газа для работы 86 общественных и 12 316 частных бань, усилить контроль за пунктами технического осмотра автотранспорта. В настоящее время в Алматы действует 138 пунктов технического осмотра, из них 80 не соответствуют требованиям законодательства», - зачитала она рекомендованные меры от общественного совета.

На данный момент рабочая группа работает над документом правил охраны атмосферного воздуха именно для Алматы, и озвученные рекомендации на общественном обсуждении будут включены туда.