Новую ТЭЦ в области Улытау построят за счет инвесторов

12 февраля аким области Улытау Берик Абдыгалиулы доложил президенту, что для решения проблемы дефицита тепла в Жезказгане и Сатпаеве до 2029 года построят вторую ТЭЦ. Сейчас дефицит тепловой энергии в регионе составляет 120 Гкал/час. В ответе на официальный запрос «Власти» в акимате региона сообщили, что мощность новой ТЭЦ будет 500 МВт, рассматриваются варианты строительства на угле или газе.

По информации акимата, новая ТЭЦ будет построена в селе Кенгир между городами Жезказган и Сатпаев.

«Подготовлены расчеты стоимости землеустроительных работ, земельных проектов, государственного акта и их регистрации на площади 1000 га. Ориентировочная стоимость строительства будет известна после разработки ТЭО», - говорится в ответе на запрос.

В акимате уточнили, что технико-экономическое обоснование пока не разработано. Но ТЭЦ планируется построить за счет инвесторов, поиски которых сейчас идут.

«ТЭЦ планируется построит за счет инвесторов, затраты с бюджета не планируются», - отмечается в ответе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что из-за нехватки финансирования модернизацию двух котлов на ТЭЦ Жезказгана перенесли на 2024 год. А в январе этого года стало известно, что власти региона рассматривают два варианта: либо модернизация котлов на Жезказганской ТЭЦ, либо строительство новой теплоэлектроцентрали. В акимате в ответе на запрос уточнили, что в этом году все-таки будет завершена модернизация котлоагрегата №8, «однако с развитием города планируется построить ТЭЦ-2 для качественного тепла и электроснабжения».