Провести ревизию промышленных объектов на безопасность поручил Токаев

После гибели семи горняков на руднике корпорации «Казахмыс», президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести ревизию всех объектов промышленной безопасности, внедрить современные системы безопасности на таких предприятиях и ужесточить механизмы контроля и надзора в этой сфере. Как сообщает Акорда, глава государства считает, что компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда.

Как отмечается в сообщении, Токаев поручил правительству принять меры по обеспечению безопасности сотрудников, задействованных на опасных производствах. В частности, провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности, а также выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и так далее.

Кроме того, правительство должно обеспечить цифровизацию на объектах за счет внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения. А по итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности, скорректировав рабочие программы недровользователей.

«(Необходимо также - В.) ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности» - говорится на сайте Акорды.

В целом президент считает, что на промышленных предприятиях имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности.

«Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников», - подчеркнули в Акорде.

Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике «Жомарт», принадлежащем корпорации «Казахмыс», произошло обрушение горной массы в шахте. Самостоятельно смогли эвакуироваться 402 человека, за зоной обрушения остались семь горняков. К утру вторника тела всех семерых работников подняты на поверхность. По предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа.

19 февраля депутаты мажилиса попросили премьер-министра Олжаса Бектенова усилить государственный контроль в сфере промышленной безопасности и создать специальный госорган в этой сфере, который будет подотчетным исключительно главе правительства.