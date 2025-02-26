В этом году откроют две частные поликлиники
Новый перинатальный центр в столичном районе Сарыарка откроют в 2027 году
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

В Астане в районе Сарыарка ведется строительство нового перинатального центра за счет АО «Самрук-Казына». Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, открыть его планируется в 2027 году.

Также в управлении сообщили, что в этом году будут открыты две полноценные частные поликлиники (в районе ж/д вокзала «Нұрлыжол» и Хуссейн Бен Талал), а в ближайшие три года построят еще две поликлиники за счет инвесторов.

В этом году в поликлиники и стационары Астаны закупят 336 единиц медоборудования.

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