Новый перинатальный центр в столичном районе Сарыарка откроют в 2027 году

В этом году откроют две частные поликлиники
В Астане в районе Сарыарка ведется строительство нового перинатального центра за счет АО «Самрук-Казына». Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, открыть его планируется в 2027 году.
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