6 млн тенге будут выплачивать детям в Казахстане за победы на престижных международных конкурсах

В среду мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам культуры и образования. Документом предусматриваются выплаты победителям престижных международных конкурсов и олимпиад и их преподавателям, а для выпускников вузов закрепляется норма по обязательной отработке государственного гранта в течение трех лет.

«В рассматриваемом нами законопроекте предусмотрена норма о предоставлении единовременного денежного поощрения одаренных детей и педагогов, их подготовивших», - сказал депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Позже он уточнил, что речь идет о выплатах в размере 6 млн тенге для детей и 500 тыс. тенге – для педагогов.

Еще одна поправка обязывает выпускников вузов, отучившихся по государственным грантам, отработать по специальности в течение трех лет. В противном случае они должны будут вернуть сумму гранта в бюджет.

Аймагамбетов сообщил, что к нему часто обращаются граждане, воспитывающие детей с инвалидностью либо ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, с просьбой освободить их от обязательной отработки. В этой связи в законопроект включены две важные нормы: «Ппредлагается освободить от обязательной отработки выпускников, воспитывающих ребенка-инвалида или осуществляющих уход за лицом с инвалидностью I группы, а также предоставление отсрочки по обязательной отработки гражданам, обучающимся в зарубежных вузах на уровне резидентуры, магистратуры».

Он уточнил при этом, что после магистратуры и возвращения на родину такие выпускники должны будут отработать по своей специальности три года.

Также поправками предусмотрено, что детей в детских садах, достигших шести лет, будут оставлять до лета, а не отчислять сразу по достижению этого возраста. А ученики 10-11 классов наряду со школьной программой смогут осваивать востребованную специальность. Однако, как подчеркнул Аймагамбетов, это будет только по желанию учащихся.