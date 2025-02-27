Суд отказал Темирлану Енсебеку в изменении меры пресечения

В четверг, 27 февраля в Алмалинском районном суде начался судебный процесс по делу автора аккаунта сатирических новостей Qaznews24 Темирлана Енсебека. Судья Серик Кенишев отклонил ходатайство защиты о том, чтобы изменить меру пресечения Енсебеку, а само дело будет передано в Наурызбайский районный суд по подсудности.

До этого суд по делу Енсебека переносили дважды, в четверг он должен был состояться онлайн, однако за полтора часа до начала стало известно, что процесс состоится офлайн. Самого Енсебека подключили к процессу по видеосвязи.

Прокурор Айнаш Жуаспаева ходатайствовала о возвращении дела на стадию предварительного слушания, и суд удовлетворил это ходатайство. Она также попросила суд передать дело по подсудности в Наурызбайский районный суд, так как было установлено, что правонарушение, в котором его обвиняют, было совершено дома, а он прописан в Наурызбайском районе. Сам Енсебек рассказал суду, что опубликовал пост, о котором идет речь, находясь у своей девушки в Бостандыкском районе и просил продолжить рассматривать дело в Алмалинском.

Адвокат Жанар Балгабаева ходатайствовала о том, чтобы Енсебеку изменили меру пресечения на не связанную с арестом. Она говорила, что ее подзащитный не намерен скрыться или выехать из страны, а также у него не было преступного умысла.

Кроме того, она ходатайствовала о том, чтобы ее подзащитный мог участвовать в процессах офлайн и был доставлен на них из учреждения.

Судья Кенишев отказал в изменении меры пресечения, так как дело относится к категории тяжких.

«Суд считает что подсудимый, находясь на свободе, может препятствовать объективному рассмотрению дела», – разъяснил судья.

«Нет никаких предпосылок, что я совершу какое-либо правонарушение, находясь на воле. Я надеялся, что вы дадите мне разрешение вернуться домой и участвовать офлайн в судебных процессах», – сказал суду Енсебек.

Ходатайство о передаче дела в Наурызбайский районный суд было решено удовлетворить, так как в обвинительном акте установлено, что правонарушение было совершено там.

17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследуется по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

Накануне в департаменте полиции Алматы заявили, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями. По их словам, он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

Адвокат Енсебека Жанара Балгабаева сообщала, что уголовное дело было заведено за пост от 21 января прошлого года. «В каждом посте Темирлана написано, что это сатира. Песня “Йоу, орыстар” (которую Енсебек использовал в своем посте и которая стала поводом для возбуждения уголовного дела) давно муссируется в соцсетях, и она получила новую жизнь в 2022 году после агрессии России в отношении Украины», – отмечала она.

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.