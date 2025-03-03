Казахстанские авиакомпании открывают новые направления и запускают на мартовские праздники дополнительные рейсы

Казахстанские авиакомпании для удовлетворения пассажирского спроса в период празднования Наурыз мейрамы, с 16 по 30 марта, дополнительно запустят 120 рейсов.

Так, авиакомпания Air Astana запустит 55 рейсов. По внутренним направлениям: восемь дополнительных рейсов Астана – Алматы; шесть рейсов Атырау – Астана; три рейса Атырау – Алматы, по два дополнительных рейса Алматы – Шымкент и Алматы – Кызылорда, а также по одному дополнительному рейсу Алматы – Актау, Алматы – Актобе, Алматы – Усть-Каменогорск, Астана – Актобе, Астана – Уральск, Астана – Костанай.

Ао международным направлениям авиакомпания запускает по четыре дополнительных рейса Алматы – Сеул, Алматы – Стамбул, Астана – Стамбул, Алматы – Мале; по два дополнительных рейса Алматы – Пекин и Астана – Сеул; по одному дополнительному рейсу Алматы – Тбилиси, Астана – Пхукет, Астана – Фукуок, Алматы – Лондон, Алматы – Душанбе, Алматы – Баку, Алматы – Камрань, Алматы – Гуанчжоу.

Кроме того, с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы – Нячанг (четыре рейса в неделю), с 31 марта по маршруту Астана – Нячанг (три рейса в неделю). Также с 30 марта будут запущены рейсы Алматы – Гуанчжоу (три рейса в неделю); с 20 апреля возобновятся рейсы Алматы – Мумбай (три рейса в неделю); а с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау – Тбилиси (три рейса в неделю); с 1 июня Астана – Франкфурт (три рейса в неделю).

Авиакомпания FlyArystan в период мартовский праздников запустит 33 дополнительных рейса. Из них 11 рейсов Астана – Алматы, четыре рейса Астана – Уральск, три рейса Алматы – Шымкент, по два дополнительных рейса Алматы – Караганда, Алматы – Кызылорда, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан, по одному рейсу Алматы – Костанай, Алматы – Семей, Алматы – Павлодар, Алматы – Уральск, Астана – Кызылорда, Астана – Актау, Астана – Усть-Каменогорск.

Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда – Стамбул (два рейса в неделю).

Авиакомпания SCAT добавит еще 32 рейса: 16 рейсов Астана – Алматы, по восемь рейсов Астана – Шымкент и Алматы – Шымкент.

С 27 мая будут запущены рейсы Шымкент – Будапешт (два рейса в неделю), с 28 мая – рейсы Шымкент – Сиань (два рейса в неделю), а с 29 мая – рейсы по маршруту Шымкент – Каир (два рейса в неделю).

Qazaq Air с 1 мая запустит рейсы по маршруту Астана – Самарканд (два рейса в неделю). Также авиакомпания прорабатывает запуск дополнительных рейсов Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан в предпраздничные и праздничные дни.

