Миннауки решило не проводить научное исследование о влиянии перевода времени на здоровье казахстанцев

В министерстве науки и высшего образования отказались от идеи проводить комплексное исследование о влиянии перевода времени на казахстанцев. В итоге запланированные на это 54 млн тенге не потрачены. Об этом сообщил министр Саясат Нурбек во вторник на брифинге в правительстве.

«Была критика в прошлом году, что когда мы объявили о проведении отдельного научного исследования. Заявка была от Минздрава на 161 млн, но в итоге, когда конкурс объявили, было около 60 млн. В итоге мы решили этот конкурс не проводить. Деньги не потрачены с бюджета», - сказал Нурбек.

По его словам, три года — это большой срок для исследования, поэтому было предложено собрать все имеющиеся данные из разных отраслей.

«Мы заложили эти средства в рамках программно-целевого финансирования — это такой долгосрочный грант, который на три года выдается. Бессмысленно ждать три года и тратить на это деньги», - отметил он.

А сам мониторинг, представленный сегодня, 11 марта, в правительстве, по шести направлениям был сделан за счет средств научных институтов, экспертами нескольких министерств и акиматов. И в итоге он показал, что никакого негативного влияния смена часового пояса на энергопотребление, на самочувствие граждан не оказала.

«Все эти данные мониторинга передали в начале марта в мажилис. Думаю, в скором времени увидим и реакцию парламента, будет отдельное заслушивание. Взвешенное решение уже окончательно будет объявлено», - сообщил министр.

Ранее правительство Казахстана планировало в течение трех лет провести исследование по влиянию перевода времени на население. Однако затем депутаты от партии власти потребовали завершить его за три месяца и в марте 2025 года представить итоги с предложениями и конкретными путями решения.

Саясат Нурбек в конце декабря говорил, что будет объявлен конкурс по научным и научно-техническим программам на 2025-2027 годы по семи направлениям, включая науку о жизни и здоровье. Именно в этом направлении нужно будет оценить влияние перехода на единое время на психическое и физическое здоровье населения и разработать научно обоснованные рекомендации по минимизации выявленных негативных последствий.

Планировалось изучить и дать анализ закономерностей влияния астрономически правильного времени на психическое и физическое здоровье населения различных стран, чтобы выявить ключевые факторы, влияющие на здоровье; провести оценку состояния здоровья населения в условиях изменения временного режима; оценить влияние нарушений циркадных ритмов на развитие различных заболеваний и разработать научно обоснованные рекомендации по их профилактике. По результатам программы должны были быть представлены «четкие данные о наличии или отсутствии значительного отрицательного воздействия».

Для этого необходимо было опубликовать не менее четырех статей или обзоров в рецензируемых изданиях по научному направлению программы, не менее пяти статей в журналах, рекомендованных комитетом науки, не менее одной монографии или учебного пособия в зарубежном или казахстанском издании и не менее одного объекта интеллектуальной собственности.

По результатам исследования госорганам должны были дать рекомендации по корректировке или сохранению текущего временного режима.

Сообщалось, что конкурс на научное исследование стартует 26 декабря 2024 года и продлится до 25 января 2025 года. Предельная сумма исследования составляла 54 млн тенге.

Сегодня в правительстве министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что исследование правительства не выявило негативного влияния перехода на единый часовой пояс на жизнедеятельность казахстанцев.