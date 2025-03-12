Дело об убийстве Шерзата Полата поступит в суд до конца недели – МВД

Уголовное дело об убийстве подростка Шерзата Полата в октябре прошлого года находится на изучении в прокуратуре и до конца недели поступит в суд, сообщил журналистам в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

«В настоящее время дело Шерзата находится на изучении в прокуратуре. Ожидаем, что в ближайшие дни, на этой неделе, оно поступит в суд», - сказал Адилов.

Шерзат Полат был убит в ночь на 4 октября 2024 года возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался. Всего, по данным МВД, были задержаны по делу об убийстве 11 подозреваемых.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан.

Первый вице-министр МВД Бауржан Аленов, который в момент убийства подростка руководил полицией Алматинской области, говорил, что по заявлению потерпевших возбуждено уголовное дело по «угрозе».

После резонансного убийства подростка были освобождены от занимаемых должностей аким города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров, прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов, первый заместитель начальника полиции Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и начальники нескольких управлений департамента полиции Алматинской области.

9 декабря на окраине Талгара было обнаружено тело дяди убитого подростка. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

10 декабря, после похорон, был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов, а в ночь на 11 декабря суд назначил ему 15 суток ареста «за нарушение общественного порядка». В полиции заявили, что он выражался нецензурной бранью, приставал к обществу и угрожал полицейскому ножом».

12 декабря в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что на Нурымова заведено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

Расследование дела было завершено в конце февраля. По информации департамента полиции Алматинской области, было проведено 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей. Уголовное дело состоит из 62 томов.