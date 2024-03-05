Мультфильмы «Головоломка 2», «Моана 2» и «Муфаса: Король Лев» выйдут в кино на казахском языке

В 2024 году три проекта компании Disney – «Головоломка 2», «Моана 2» и «Муфаса: Король Лев» – выйдут в казахстанском кинопрокате на казахском языке. Дубляж будет произведен на казахстанской студии Movie Dalen.

14 июня выйдет совместная работа Disney и Pixar мультфильм «Головоломка 2» («Ойжұмбақ 2»). Вторая часть «Моаны» попадет в кинотеатры в ноябре этого года.

«Команда Disney Character Voices International создает около 30 версий каждого фильма на разных языках, и над каждой из этих версий работают талантливые творческие консультанты и технические специалисты, сохраняя идентичность персонажей и при этом делая их такими понятными и «своими» в разных странах. Для нас очень важно и ценно то, что уже любимые герои таких популярных фильмов заговорят на одном языке со зрителями Казахстана», – цитирует компания Меломан генерального директора Disney в странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Грузии и Монголии Кахабер Абашидзе.

Ранее на казахском языке на широкие экраны выходили три фильма компании Disney: первая часть «Моаны», «Тачки 3» и «Король Лев».

В прошлом году ни один зарубежный фильм не был дублирован на казахский язык, хотя бывший министр культуры и спорта Асхат Оралов еще тогда пообещал, что в прокат ежегодно будет выходить не менее 15 фильмов с казахской озвучкой. На это из бюджета собирались потратить 443 млн тенге, но в связи с несостоявшимся конкурсом средства, выделенные на дубляж, были возвращены в бюджет.

Как отмечает Минкульт, в 2024 году на дубляж зарубежных 15 фильмов также предусмотрено 443 млн тенге.

В октябре прошлого года «Власть» выпустила материал, где рассказывала о том, почему ситуация с дубляжом фильмов не меняется .