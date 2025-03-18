На ТЭЦ-2 в Темиртау завершается строительство седьмого котла – акимат области

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Карагандинской области в ответе на запрос «Власти» сообщили, что строительство котлоагрегата № 7 на ТЭЦ-2 Темиртау за счет инвестиций Qarmet «на стадии завершения».

Напомним, что ввести котлоагрегат в эксплуатацию должны были осенью 2023 года. Однако летом 2023 года сообщалось, что строительство затягивается, потому что не хватает рабочих, с отставанием идет монтаж основного оборудования.

Работы по строительству котла №7 заморозили весной 2020 года из-за пандемии.

Также в акимате Карагандинской области сообщили, что для решения вопроса энергодефицита в регионе собственниками трех энергоисточников (Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр», ТОО «ГРЭС Топар» и Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy») заключены инвестиционные соглашения с уполномоченным органом на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление.

«В период до 2028 года в рамках инвестиционных программ энергостанций в области планируется ввод новых двух котлов и четырех турбин», - отметили в управлении.

Между тем для снижения негативного воздействия в окружающую среду в Темиртау ведется работа по подключению к природному газу ТЭЦ-ПВС, агломерационного цеха, доменного цеха, ЦОЙ-1 предприятия Qarmet.

«Это даст снижение загрязняющих веществ в атмосферу на 9 тыс. тонн к 2030 году», - отметили в акимате региона.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев поручал председателю совета директоров АО Qarmet, руководителю группы компаний Allur Андрею Лаврентьеву перевести ТЭЦ Темиртау на газ.